ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elflock 2025 г.
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Средневековье
6 2 оценки

Elflock - новая однопользовательская приключенческая игра в жанре фэнтези от третьего лица на движке UE5

KoRnEr
Новости

NovaSphera Studio опубликовала геймплейный трейлер фантастической сказки Elflock.

Главная героиня игры — принцесса, возвращающаяся домой после долгих лет отсутствия, и практически сразу узнает, что её родина находится на пороге войны. Её нужно решить проблемы в королевстве, используя свой интеллект и хитрости.

Воевать она не умеет, и по этому все вопросы принцессе придется устранять, скручивая интриги и решать ребусы. Принцессе без имени предстоит разобраться в заговорах знати, окружающей её отца, а также помочь ему принять верное решение.

Elflock запланирована на 2025 год на ПК.

-11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
GremlinGOD

Это точно не технодемка студента для зачета?

4
Альбиберчери

сильная и независимая) чисто про это игра

1
Antoha TS

ну пока все выглядит в пределах разумного! Воевать не умеет, что очень логично! А плести интриги и пользоваться логикой не противоречит женской натуре!)

5
Александр Гоголев Antoha TS

не только противоречит, но и отвечает.

1
hpi

Игра про уе5 вообще то.

0
Вадим Якимов Александр Гоголев

женщина и логика!?..хахахах))

2
TIDO

"Ей нужно решить проблемы в королевстве, используя свой интеллект и хитрости.

Воевать она не умеет, и по этому все вопросы принцессе придется устранять, скручивая интриги и решать ребусы. Принцессе без имени предстоит разобраться в заговорах знати, окружающей её отца"

То есть геймплейно и сюжетно будет вести себя как женщина того времени, а не бой баба.

Не туда воюешь воин.

0
shurasick876
на движке UE5

В мусор.

1
goodneighbor
движок г*внил х*енджин 5
1
PanKotovsky

Даже студент на УЕ5 из ассетов графон лучше слепил бы.

0
TIDO

Сделай, а мы заценим. Вот тебе идею даже подкину "суть такова, в игре есть караваны"

0
Sheffskiy

Как в это играть,?

0
Авраам Линкольн
Главная героиня игры — принцесса,

Эта игра для тех, кому не понравился новый канон от СжвД Проджект ПЕД в Лесбаке 4! И у кого была концовка, где Циря стала принцессой! Теперь у игроков есть выбор: играть в Лесбак 4 за уродливого бабо-мужика, охотится на монстров и романсить уродливых лесбух или играть в эту игру в роли принцессы, но тоже страшной и уродливой! Просто сказка, а не выбор!

0