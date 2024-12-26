Elflock - новая однопользовательская приключенческая игра в жанре фэнтези от третьего лица на движке UE5

NovaSphera Studio опубликовала геймплейный трейлер фантастической сказки Elflock.
Главная героиня игры — принцесса, возвращающаяся домой после долгих лет отсутствия, и практически сразу узнает, что её родина находится на пороге войны. Её нужно решить проблемы в королевстве, используя свой интеллект и хитрости.
Воевать она не умеет, и по этому все вопросы принцессе придется устранять, скручивая интриги и решать ребусы. Принцессе без имени предстоит разобраться в заговорах знати, окружающей её отца, а также помочь ему принять верное решение.
Elflock запланирована на 2025 год на ПК.
Это точно не технодемка студента для зачета?
сильная и независимая) чисто про это игра
ну пока все выглядит в пределах разумного! Воевать не умеет, что очень логично! А плести интриги и пользоваться логикой не противоречит женской натуре!)
не только противоречит, но и отвечает.
Игра про уе5 вообще то.
женщина и логика!?..хахахах))
"Ей нужно решить проблемы в королевстве, используя свой интеллект и хитрости.
Воевать она не умеет, и по этому все вопросы принцессе придется устранять, скручивая интриги и решать ребусы. Принцессе без имени предстоит разобраться в заговорах знати, окружающей её отца"
То есть геймплейно и сюжетно будет вести себя как женщина того времени, а не бой баба.
Не туда воюешь воин.
В мусор.
Даже студент на УЕ5 из ассетов графон лучше слепил бы.
Сделай, а мы заценим. Вот тебе идею даже подкину "суть такова, в игре есть караваны"
Как в это играть,?
Эта игра для тех, кому не понравился новый канон от СжвД Проджект ПЕД в Лесбаке 4! И у кого была концовка, где Циря стала принцессой! Теперь у игроков есть выбор: играть в Лесбак 4 за уродливого бабо-мужика, охотится на монстров и романсить уродливых лесбух или играть в эту игру в роли принцессы, но тоже страшной и уродливой! Просто сказка, а не выбор!