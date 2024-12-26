Elflock - новая однопользовательская приключенческая игра в жанре фэнтези от третьего лица на движке UE5

NovaSphera Studio опубликовала геймплейный трейлер фантастической сказки Elflock.

Главная героиня игры — принцесса, возвращающаяся домой после долгих лет отсутствия, и практически сразу узнает, что её родина находится на пороге войны. Её нужно решить проблемы в королевстве, используя свой интеллект и хитрости.

Воевать она не умеет, и по этому все вопросы принцессе придется устранять, скручивая интриги и решать ребусы. Принцессе без имени предстоит разобраться в заговорах знати, окружающей её отца, а также помочь ему принять верное решение.

Elflock запланирована на 2025 год на ПК.