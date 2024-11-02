ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elite Dangerous 30.07.2014
Симулятор, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
8.4 1 034 оценки

Elite Dangerous получила крупное обновление Powerplay 2.0

monk70
Новости

ММО-эпопея Elite Dangerous получила крупное обновление, реструктурирующее систему Powerplay космического симулятора, и все это благодаря постоянным отзывам игроков. Elite Dangerous Powerplay 2.0 появился 31 октября и был включен в обновление Ascendancy, которое также принесло ARX ранний доступ к новому исследовательскому кораблю, добавило пакеты помощи и дружеское соревнование через еженедельную таблицу лидеров.

Благодаря вкладу сообщества, совершенно новая переработка Powerplay 2.0 позволяет игрокам присягнуть новой Силе и получать награды через систему рангов лояльности, предлагая те же модули, хотя награды выдаются в другом порядке. Каждая Сила, включая совершенно новых людей Накато Кейна и Джерома Арчера, поставляется с эксклюзивными льготами в знак признания лояльности, включая увеличение кредитов Фелиции Винтерс. Кроме того, в Powerplay 2.0 есть новые режимы карты галактики с более подробной детализацией.

Обновление Ascendancy в Elite Dangerous также приветствует новый корабль Mandalay от Zorgon Peterson, созданный для дальних исследований и в настоящее время доступный через Gamestore. Корабль может похвастаться лучшим экономичным двигателем SCO, когда-либо виденным в игровом списке транспортных средств, щеголяя шестью точками подвески, дополнительным смотровым окном и новыми частями набора корабля Powerplay Banner, представляющими каждую доступную Силу и корабль.

6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ЮрецОдесса

Если у меня игра есть в "Epic Games" И там игра привязана к их сайту. Если я куплю в стиме игру и привяжу аккаунт стим (скидка там сейчас) аккаунт будет новый?

0
Сандро_НСК

можно привязать к одному акку и стим и эпик. я так у себя сделал

0
ЮрецОдесса Сандро_НСК

Не понял, у меня на EGS игра без аддона. В стиме скидка, а в EGS аккаунт с баблом и кораблём. Вот и думаю если я куплю в стиме аккаунт будет новый? Если так же привяжу в стим игру

0
Рикочико ЮрецОдесса

Тебе главное чтоб Стим лаунчер Фронтиров запустил, а далее с любого аккаунта заходишь.

Даже если проблемы будут, корабль не уровня Питона, проще заново начать.

0
Ahnx

Дайте оффлайн уже, товарищ Брабен...

0
Алан Битаров

А когда добавят возможность ходить по кораблям, как в Star Citizen?

0
impostorby

Можно по авику ходить, но кто этим пользуется?

Бесполезная функция

0