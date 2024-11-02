Elite Dangerous получила крупное обновление Powerplay 2.0

ММО-эпопея Elite Dangerous получила крупное обновление, реструктурирующее систему Powerplay космического симулятора, и все это благодаря постоянным отзывам игроков. Elite Dangerous Powerplay 2.0 появился 31 октября и был включен в обновление Ascendancy, которое также принесло ARX ранний доступ к новому исследовательскому кораблю, добавило пакеты помощи и дружеское соревнование через еженедельную таблицу лидеров.

Благодаря вкладу сообщества, совершенно новая переработка Powerplay 2.0 позволяет игрокам присягнуть новой Силе и получать награды через систему рангов лояльности, предлагая те же модули, хотя награды выдаются в другом порядке. Каждая Сила, включая совершенно новых людей Накато Кейна и Джерома Арчера, поставляется с эксклюзивными льготами в знак признания лояльности, включая увеличение кредитов Фелиции Винтерс. Кроме того, в Powerplay 2.0 есть новые режимы карты галактики с более подробной детализацией.

Обновление Ascendancy в Elite Dangerous также приветствует новый корабль Mandalay от Zorgon Peterson, созданный для дальних исследований и в настоящее время доступный через Gamestore. Корабль может похвастаться лучшим экономичным двигателем SCO, когда-либо виденным в игровом списке транспортных средств, щеголяя шестью точками подвески, дополнительным смотровым окном и новыми частями набора корабля Powerplay Banner, представляющими каждую доступную Силу и корабль.