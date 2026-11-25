Frontier Developments подогревает интерес к декабрьскому обновлению Elite Dangerous Law & Disorder: разработчики опубликовали тизер нового космического корабля, который станет последним пополнением игрового флота в 2026 году. Судя по изображению и загадочной подписи, судно рассчитано на пилотов, предпочитающих действовать незаметно.

На тизере показана задняя часть компактного корабля внутри космической станции. При этом сканирование не позволяет получить о нём никаких сведений: сообщение гласит, что данные скрыты и следует ожидать дальнейших инструкций. Frontier пока не раскрыла ни название судна, ни его характеристики, однако оформление анонса явно намекает на стелс-специализацию. Такой корабль может заинтересовать контрабандистов и других игроков, которым важно оставаться вне поля зрения властей.

Появление нового судна напрямую связано с Law & Disorder — крупным бесплатным обновлением, запланированным на декабрь. В нём разработчики собираются переработать игровые системы законов, розыска, пиратства и контрабанды. Поэтому новый корабль выглядит подходящим дополнением к обновлению, которое должно расширить возможности пилотов, предпочитающих преступную деятельность и скрытные операции.

Тем временем в Elite Dangerous завершилось масштабное событие сообщества, в котором участвовал преступный синдикат «Коалиция Огненного Лотоса» под руководством Леди Цзы. Несколько недель его силы противостояли корпорациям Gallant Investment Brokers в системе Exphiay и Mastopolos Mining Inc в системе Sorbago. В итоге синдикату пришлось отступить, а участники конфликта уже могут получить заработанные кредиты и награды.

Больше подробностей о новом корабле Frontier Developments пока не раскрывает. Вероятно, его полноценная презентация состоится ближе к выходу Law & Disorder.