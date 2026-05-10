Elite Dangerous возвращается в Game Pass - но в "мёртвой" версии

На неделе Xbox анонсировала, что Elite Dangerous снова появится в Game Pass. Дата — 12 мая, платформы — только Xbox One и Xbox Series X|S. PC-версия в подписку не попадёт. Игра уже была в Game Pass раньше, но её удалили оттуда ещё в 2022 году.

Проблема в том, что консольная версия Elite Dangerous — это, по сути, замороженный во времени билд. В 2022 году Frontier Developments объявила, что прекращает поддержку версий для Xbox и PlayStation новым контентом. С тех пор крупных обновлений не выходило. Патчи выходят редко и только под критические ошибки. Никакой новой функциональности.

Главное, чего лишены консольные игроки — дополнение Odyssey. Оно вышло на PC и добавило возможность выходить из корабля, исследовать планеты пешком, новые миссии и серьёзные системные изменения. На Xbox и PlayStation релиз Odyssey сначала перенесли на неопределённый срок, а в 2022 году окончательно отменили.

После анонса Game Pass на Reddit и форумах Frontier игроки принялись напоминать об этом новичкам. Аргумент простой: «мёртвая» консольная версия не даст понять, чем Elite Dangerous является сейчас. Игра на PC за эти годы ушла далеко вперёд, а владельцам Xbox достанется старый билд без ключевого контента.

На форумах Frontier до сих пор просят вернуть поддержку консолей. Официальных планов на этот счёт у разработчиков нет. Никаких намёков на пересмотр решения не появлялось.

Добавление игры в Game Pass в таком виде выглядит как минимум спорно. С одной стороны — возможность попробовать Elite Dangerous без дополнительных затрат. С другой — пробовать предстоит версию, которую сама студия бросила три года назад.