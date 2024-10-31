Игроки в Elite Dangerous смогут захватывать системы и строить станции

Разработчики Elite Dangerous планируют добавить захват систем игроками, как в EVE Online. Механика призвана кардинально изменить геймплей космического симулятора.



"Это радикально изменит то, как каждый игрок взаимодействует с Elite Dangerous. Если вы торговец, для вас откроются новые торговые маршруты. Если вы исследователь, у вас может появиться новый хаб, расположенный дальше, чем вы привыкли, который вы сможете использовать в качестве домашней базы", - Зак Кокен, бренд-менеджер Frontier Developments



В будущем пилоты смогут строить звездные базы, развивать экономику своей системы, налаживать логистику и перекраивать карту игры. Разработчики обещают, что действия геймеров напрямую будут влиять на политическую обстановку в Elite Dangerous.



Космический симулятор от Frontier вышел 16 декабря 2014 года на ПК, PS4 и Xbox One. Разработчики выпустили два масштабных дополнения для Elite Dangerous, которые добавляют новый контент и возможность передвигаться по станциям и планетам на своих двоих.