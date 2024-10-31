Разработчики Elite Dangerous планируют добавить захват систем игроками, как в EVE Online. Механика призвана кардинально изменить геймплей космического симулятора.
"Это радикально изменит то, как каждый игрок взаимодействует с Elite Dangerous. Если вы торговец, для вас откроются новые торговые маршруты. Если вы исследователь, у вас может появиться новый хаб, расположенный дальше, чем вы привыкли, который вы сможете использовать в качестве домашней базы", - Зак Кокен, бренд-менеджер Frontier Developments
В будущем пилоты смогут строить звездные базы, развивать экономику своей системы, налаживать логистику и перекраивать карту игры. Разработчики обещают, что действия геймеров напрямую будут влиять на политическую обстановку в Elite Dangerous.
Космический симулятор от Frontier вышел 16 декабря 2014 года на ПК, PS4 и Xbox One. Разработчики выпустили два масштабных дополнения для Elite Dangerous, которые добавляют новый контент и возможность передвигаться по станциям и планетам на своих двоих.
Игроки в Elite Dangerous смогут захватывать системы и строить станции
Разработчики Elite Dangerous планируют добавить захват систем игроками, как в EVE Online. Механика призвана кардинально изменить геймплей космического симулятора.
но это случится когда выйдет из раннего доступа star citizen/ и им придется чуть казуальнуть
Оффлайн добавьте, товарищ Брабен. Вот потом посмотрим. Мне надоело, когда у меня в сингловой игре во время боя выскакивает сообщение "потеряна связь с сервером".
Жадность жадностью, но надо бы и совесть иметь. А то ведь вылетит ваша компания в трубу, товарищ Брабен. И так уже мало кто играет в неё, Элитку вашу.