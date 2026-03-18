Космос у себя дома: фанат Elite Dangerous собрал 6DOF-симулятор из списанных VR-аттракционов

Поклонник Elite Dangerous под ником CMDR Wacko создал уникальный 6DOF-симулятор под названием SimStarr, используя детали от списанных VR-аттракционов. Необычный проект стал результатом многолетнего увлечения и любви к технике.

Идея устройства появилась ещё в детстве после посещения аттракциона «Назад в будущее» в 1991 году. Спустя годы энтузиаст воплотил мечту, собрав конструкцию на базе старых платформ, купленных практически за бесценок на торговых площадках и в магазинах ликвидации Amazon.

По словам автора, точную стоимость проекта определить сложно: многие детали достались бесплатно. Однако аналогичные платформы могут стоить до 3000 долларов, а каркас — от сотен до десятков тысяч. Несмотря на это, SimStarr остаётся личным проектом — CMDR Wacko работает курьером, а разработка симулятора является его главным хобби.

Устройство совместимо с различными играми, включая гоночные и авиасимуляторы, поддерживающие телеметрию. Однако больше всего создатель любит использовать его для космических приключений. В планах — тестирование в MechWarrior 5: Mercenaries, Star Wars: Squadrons и даже запуск классических проектов вроде Crazy Taxi.

SimStarr также стал частью стримингового контента на Twitch и YouTube, где зрители могут наблюдать за реалистичными движениями конструкции, словно из научной фантастики.