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об игре
Elite Dangerous 30.07.2014
8.4 976 оценок

Продажи Elite: Dangerous превысили 5,1 млн. копий на ПК, PS4 и Xbox One

butcher69
Новости

По состоянию на 31 мая 2023 года объем продаж Elite: Dangerous превысил 5,1 млн. копий, сообщила компания Frontier Developments, уточнив, что речь идет обо всех трех версиях игры на сегодняшний день - PC, PS4 и Xbox One.

Спустя почти десять лет после дебюта на ПК Elite: Dangerous пользуется большим успехом, что позволило команде разработчиков запланировать выход игры и на консолях Sony и Microsoft.

Elite Dangerous – эпическая многопользовательская игра, современное воплощение классического космического приключения в открытом мире с постоянно развивающимся сюжетом на просторах Млечного Пути, воссозданного в своих истинных масштабах.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Ивасик

В чем успех Элиты ?

Её успех в том, что её разрабы никому ничего не обещали, ах-ха-ха !

5
saksnboom

и можно просто улететь куданить поближе к цетру, выбраться из плоскости диска , и жрать коньячок, глядя на шикарный млечный путь))))

главное не пролюбить момент, когда пора чесать к звезде за топливом!

4
Odesseet

Давно не заходил. Моя белуга наверное уже пылью покрылась

3
besnovaty1986

А я периодически расчехляю своего питона.))

0
TIMetal

Единственный настоящий космосим

3
Wolfenstein

круче чем стырфильд лол

2
Understanding the Truth

Забытая халява, в эпике лежит 😝

0
saksnboom

Доставай!
как там в стиме был отзыв - 10 из 10 для аутистов)))
но как ни странно - ммо движ еще не скис совсем, местамы такие страсти кипят - прям в муравейник наступили)

а я теперь жырный, летаю где хотю (но криворукий - поэтому перидичски от ганкоты огребаю. не всегда, но быват)

0
Understanding the Truth saksnboom
Доставай!

Зачем ? взял для коллекции, жанр не интересует

1
kesrt

Они же в 2022 отказались продолжать консольную разработку

0
besnovaty1986

Это вам не калфилд

0
Сандро_НСК

"Продажи Elite: Dangerous превысили 5,1 млн. копий на ПК, PS4 и Xbox One"

Где щас сидит один Кисель и ржет))))))))

-1
Alex Aganyan

не поиграть без впн и танцев с бубнами! Закрыто!

-1