"Продажи Elite: Dangerous превысили 5,1 млн. копий на ПК, PS4 и Xbox One"

По состоянию на 31 мая 2023 года объем продаж Elite: Dangerous превысил 5,1 млн. копий, сообщила компания Frontier Developments, уточнив, что речь идет обо всех трех версиях игры на сегодняшний день - PC, PS4 и Xbox One.

Спустя почти десять лет после дебюта на ПК Elite: Dangerous пользуется большим успехом, что позволило команде разработчиков запланировать выход игры и на консолях Sony и Microsoft.

Elite Dangerous – эпическая многопользовательская игра, современное воплощение классического космического приключения в открытом мире с постоянно развивающимся сюжетом на просторах Млечного Пути, воссозданного в своих истинных масштабах.