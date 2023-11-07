По состоянию на 31 мая 2023 года объем продаж Elite: Dangerous превысил 5,1 млн. копий, сообщила компания Frontier Developments, уточнив, что речь идет обо всех трех версиях игры на сегодняшний день - PC, PS4 и Xbox One.
Спустя почти десять лет после дебюта на ПК Elite: Dangerous пользуется большим успехом, что позволило команде разработчиков запланировать выход игры и на консолях Sony и Microsoft.
Elite Dangerous – эпическая многопользовательская игра, современное воплощение классического космического приключения в открытом мире с постоянно развивающимся сюжетом на просторах Млечного Пути, воссозданного в своих истинных масштабах.
В чем успех Элиты ?
Её успех в том, что её разрабы никому ничего не обещали, ах-ха-ха !
и можно просто улететь куданить поближе к цетру, выбраться из плоскости диска , и жрать коньячок, глядя на шикарный млечный путь))))
главное не пролюбить момент, когда пора чесать к звезде за топливом!
Давно не заходил. Моя белуга наверное уже пылью покрылась
А я периодически расчехляю своего питона.))
Единственный настоящий космосим
круче чем стырфильд лол
Забытая халява, в эпике лежит 😝
Доставай!
как там в стиме был отзыв - 10 из 10 для аутистов)))
но как ни странно - ммо движ еще не скис совсем, местамы такие страсти кипят - прям в муравейник наступили)
а я теперь жырный, летаю где хотю (но криворукий - поэтому перидичски от ганкоты огребаю. не всегда, но быват)
Зачем ? взял для коллекции, жанр не интересует
Они же в 2022 отказались продолжать консольную разработку
Это вам не калфилд
"Продажи Elite: Dangerous превысили 5,1 млн. копий на ПК, PS4 и Xbox One"
Где щас сидит один Кисель и ржет))))))))
не поиграть без впн и танцев с бубнами! Закрыто!