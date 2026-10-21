В Elite Dangerous наконец появился интерьер корабля - спустя десять лет ожиданий фанатов

Frontier Developments сделала небольшой, но важный шаг навстречу поклонникам Elite Dangerous, которые почти десять лет просят добавить в игру полноценные интерьеры космических кораблей. Первой такой возможностью обзавелась Anaconda Mk II: игроки могут попасть в грузовой отсек корабля и даже посмотреть наружу через окно.

Пока речь идёт лишь об ограниченном участке внутреннего пространства, а не о возможности свободно исследовать весь корабль. Тем не менее это первый случай, когда в Elite Dangerous появилась подобная функциональность. Для сообщества, которое годами ждало возможности не только управлять кораблями, но и находиться внутри них, даже такой шаг может стать поводом для осторожного оптимизма.

Anaconda Mk II уже дебютировала в игре, однако сейчас доступна за отдельную плату. Позднее корабль должен появиться в бесплатном доступе для владельцев Elite Dangerous: Odyssey.

Тем временем Frontier готовит ещё одно крупное обновление. Law & Disorder выйдет в декабре 2026 года и переработает систему преступности, уделив больше внимания пиратству, контрабанде и другим незаконным занятиям. Разработчики намерены сделать подобный образ жизни более прибыльным, чтобы преступная деятельность стала полноценным вариантом развития, а не просто альтернативой легальным заработкам.

Пока рано говорить, приведёт ли появление интерьера Anaconda Mk II к полноценной реализации давней мечты фанатов, но направление изменений выглядит многообещающе.