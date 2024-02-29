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Elite Dangerous 30.07.2014
Симулятор, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
8.4 1 000 оценок

В Elite Dangerous появится новый корабль, впервые за 6 лет

monk70
Новости

После почти 6 лет ожидания в Elite Dangerous наконец-то появится новый космический корабль. Очень долгое время обновления в Elite ограничивались косметическими темами. Однако ситуация скоро изменится. В ближайшие недели в Elite Dangerous добавят новый космический корабль, который будет ориентирован на эффективные PvP-бои. Это Python MkII, который был представлен в первом видео.

Разработчики заявили, что только в 2024 году они предоставят доступ к 4 новым кораблям. Подробности об этом должны быть опубликованы в ближайшее время. Создатели также вскоре существенно доработают и улучшат так называемый Power Play: политическую борьбу, происходящую на фоне этого космического приключения.

Здесь стоит напомнить, что новые возможности ограничены версией для ПК. Версии для PS4 и XOne еще живы (игровые сервера работают), но на новый геймплей там рассчитывать уже не приходится.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Netro359

Учитывая что питон был класной универсальной рабочей лошадью, хорошая попытка привлечь внимание к игре.

0
Amsix

Рано хоронили, но как Бребен ушел его обещалки можно забыть, не походим по кораблю

0
MORDORR
0
Русик_96

да ну нафиг реально? не гоните

-1
Юрец Одесса

Помню, раздавали игру, и пробовал как то в нее играть ну что-то не зацепило. Скучная как по мне(ну играл не много) и как то трудно разобраться, и не чем заняться в игре.

-2