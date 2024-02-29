В Elite Dangerous появится новый корабль, впервые за 6 лет

После почти 6 лет ожидания в Elite Dangerous наконец-то появится новый космический корабль. Очень долгое время обновления в Elite ограничивались косметическими темами. Однако ситуация скоро изменится. В ближайшие недели в Elite Dangerous добавят новый космический корабль, который будет ориентирован на эффективные PvP-бои. Это Python MkII, который был представлен в первом видео.

Разработчики заявили, что только в 2024 году они предоставят доступ к 4 новым кораблям. Подробности об этом должны быть опубликованы в ближайшее время. Создатели также вскоре существенно доработают и улучшат так называемый Power Play: политическую борьбу, происходящую на фоне этого космического приключения.

Здесь стоит напомнить, что новые возможности ограничены версией для ПК. Версии для PS4 и XOne еще живы (игровые сервера работают), но на новый геймплей там рассчитывать уже не приходится.