В Elite Dangerous вышло крупное обновление Operations с новым кораблем Nomad и кооперативными миссиями

Британская студия Frontier Developments развернула крупное обновление под названием Operations для своего многопользовательского космического симулятора Elite Dangerous. Ключевой особенностью релиза стало добавление долгожданного космического корабля Nomad, ориентированного на выполнение пассажирских и исследовательских задач. Разработчики также переработали систему галактического фонового освещения на основе реальных астрономических снимков, что значительно повысило реализм и качество визуального отображения звездного неба во всех секторах вселенной.

Главным геймплейным нововведением патча стал запуск специального режима кооперативных операций, предлагающего 6 уникальных многоступенчатых сценариев с динамически меняющейся сложностью. Пилотам предстоит объединяться в команды для выполнения опасных контрактов по всей галактике, включая штурм захваченных мегакораблей, эвакуацию выживших с горящих орбитальных станций под плотным огнем противника и защиту атакованных планетарных портов. Успешное завершение этих заданий принесет игрокам особую валюту наемников, необходимую для покупки ценных чертежей и продвинутого инженерного оборудования для модернизации кораблей.

Старт обновления сопровождался серьезными техническими неполадками, из-за которых авторам пришлось экстренно отключать часть контента сразу после открытия игровых серверов. Критическая ошибка в сетевом коде привела к сбоям в работе серверов транзакций и заблокировала перемещение авианосцев флота, вынудив команду оперативно выпустить серию технических исправлений. На текущий момент разработчики продолжают круглосуточный мониторинг ситуации, постепенно стабилизируя онлайн-инфраструктуру на основе поступающих отчетов от сообщества.

Помимо исправления сетевых проблем, масштабный патч устранил более 100 давних багов, зафиксированных игроками через официальный трекер ошибок. В частности, была полностью исправлена некорректная работа пеших зон конфликта, где пользователи часто сталкивались с отсутствием десантных шаттлов после успешного завершения боя. Команда также перебалансировала вместимость грузовых отсеков и скорректировала скорость заправки от звезд для различных классов распределителей питания.

Свежее контентное обновление уже доступно для автоматической загрузки всем владельцам актуальной версии космического симулятора. На сегодняшний день масштабный проект полноценно представлен на персональных компьютерах через цифровые магазины Steam и Epic Games Store, а также поддерживается на игровых консолях PlayStation и Xbox.