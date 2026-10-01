Издатель Focus Entertainment выпустил демоверсию экшена Elta: Defy All Gods и назвал дату релиза

Издательство Focus Entertainment и студия Afterburner Studios, ранее создавшая Dreamscaper, выпустили бесплатную демоверсию фантастического экшен-платформера Elta: Defy All Gods. Ознакомительная сборка стала доступна 1 октября 2026 года на ПК в сервисе Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Одновременно с этим разработчики объявили точную дату выхода полной версии проекта - релиз запланирован на 2 февраля 2027 года.

Прохождение демоверсии занимает от 45 до 60 минут и включает в себя пролог с обучением базовым механикам. Главным героем выступает воин-монах Виктус, стремящийся спасти и вернуть былую силу драконьему божеству по имени Эльта. В рамках пробной версии пользователи могут исследовать ледниковый мир Лерна, опробовать рукопашные схватки с применением боевых искусств и магии, а также сразиться с первым боссом - избранным Кан Лоа.

Авторы предупредили, что накопленный прогресс и сохранения из пробной версии не будут перенесены в релизную сборку. Для демонстрационного билда разработчики внесли отдельные правки в баланс и структуру заданий, поэтому игровой процесс в демо отличается от финального варианта экшена.

В полной версии заявлены 3 масштабных научно-фантастических мира, динамичный платформинг с бегом по стенам, рывками в воздухе и двойными прыжками. На преодоление сюжетной кампании уйдет от 15 до 20 часов, а полное исследование всех секретов потребует до 25 часов. В цифровом магазине Steam также открылся предварительный заказ по цене 1499 рублей, бонусом за который станет косметический облик Vanguard Armor DLC.

На фоне дискуссий об использовании генеративных технологий создатели проекта отдельно подчеркнули полный отказ от нейросетей при разработке.

100% того, что игроки увидят в Elta: Defy All Gods, создано руками человека.

- Afterburner Studios, разработчики игры

Проект создается на графическом движке Unreal Engine. Для запуска экшена на минимальных настройках в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду потребуется процессор Intel Core i5-4690K или AMD FX-8300, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580. Для плавной игры при 60 кадрах на высоких настройках графики рекомендованы GeForce RTX 4060 Ti либо Radeon RX 7700 XT, а установка игры в обязательном порядке потребует 15 ГБ свободного места на скоростном накопителе SSD.