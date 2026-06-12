Разработчики экшен-RPG Elven Huntress: Sunveil выпустили бесплатную демоверсию в Steam

Разработчики из студии Sunveil выпустили бесплатную демоверсию своей грядущей экшен-RPG Elven Huntress: Sunveil на платформе Steam. Игроки могут ознакомиться с базовыми механиками проекта и исследовать стартовую локацию.

Elven Huntress: Sunveil представляет собой трехмерную ролевую игру от третьего лица, в которой главной героиней выступает эльфийская охотница. Сюжет и игровой процесс сосредоточены на исследовании фэнтезийного мира через магические порталы. Игрокам предстоит собирать ресурсы, искать редкое снаряжение и сражаться со множеством противников, среди которых орки, люди и нежить.

В представленной демоверсии пользователям доступна первая локация под названием древняя крепость Sunveil. Игроки могут опробовать встроенный редактор персонажа, изучить основные боевые механики, оценить систему экипировки и развить своего персонажа до 6 уровня. Разработчики также добавили полную поддержку контроллеров, в том числе геймпада Xbox.

Для запуска пробной версии разработчики рекомендуют использовать компьютер с 64-разрядной операционной системой Windows 10. В минимальных системных требованиях указаны процессор уровня Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GTX 970, NVIDIA GTX 1650 или AMD Radeon R9 290X. Для установки игры потребуется 15 ГБ свободного места на диске.

Полноценный релиз Elven Huntress: Sunveil запланирован на 6 ноября 2026 года. В настоящее время проект находится на стадии активной разработки, а отзывы игроков о демоверсии помогут авторам улучшить финальный продукт.