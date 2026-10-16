Ember & Blade выйдет в раннем доступе 8 января 2027 года - мрачная RPG позволит превратить смерть в оружие

Компания LINE Games объявила, что экшен-RPG в жанре рогалика Ember & Blade выйдет в раннем доступе на ПК 8 января 2027 года. Игра будет доступна в Steam и Epic Games Store. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S появятся позднее, одновременно с полноценным релизом. Тем временем на ПК уже можно опробовать обновлённую демоверсию 2.0.

Главный герой игры — Фенрикс, проклятый бессмертный, который раз за разом умирает и возрождается. Ему предстоит спуститься в глубины забвения и остановить восстание Асмодея. Каждая новая попытка позволит экспериментировать с оружием, способностями и улучшениями, постепенно превращая героя в настоящую машину уничтожения демонов.

Важную роль в Ember & Blade играет боевая система, которую существенно переработали в обновлении Demo 2.0. Игроки могут объединять лёгкие и тяжёлые атаки в комбинации, связывать ангельские Благословения с ударами и рывками, а также создавать разнообразные билды с помощью рун и карт Арканов. В арсенале появились обновлённые меч и молот, а также дробовик, позволяющий расправляться с целыми группами противников на расстоянии.

Разработчики также улучшили поведение монстров, взаимодействие врагов с окружением и сражения с элитными противниками. Помимо боевых испытаний, игроков ждёт Санктуарий — убежище, которое меняется в зависимости от времени суток. Здесь можно передохнуть от охоты на демонов и понаблюдать за очаровательными маримо.

Ember & Blade сочетает мрачное фэнтези с динамичными сражениями и системой развития, построенной вокруг повторных попыток. Ранний доступ позволит игрокам познакомиться с проектом до полноценного релиза, дата которого пока не объявлена.