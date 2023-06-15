Начиная с этого месяца, вы можете играть в MMORPG Embers Adrift без оплаты подписки ©

Stormhaven Studios анонсировала новый вариант игры Embers Adrift без подписки. Игроки, которые решат продолжить подписку, получат дополнительные игровые привилегии. Другие, решившие отказаться от подписки, смогут получить доступ к игре после первоначальной покупки.

Независимо от того, начинаете ли вы свое приключение впервые или продолжаете, игроки смогут выбирать между вариантами подписки и без подписки, начиная с 27 июня. Ознакомьтесь с приведенной ниже инфографикой, чтобы увидеть полный список привилегий, предоставляемых по подписке, а также множество функций, доступных при выборе без подписки.

Оба варианта предоставят игрокам доступ ко всему миру Embers Adrift, который сочетает в себе классический ностальгический игровой процесс с современными элементами для совершенно нового опыта. Игроки смогут разгадывать тайны истории игры, органично открывая квесты по мере того, как они свободно исследуют и выбирают любую из базовых ролей игры и последующих специализаций для своего персонажа.