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Embers of the Uncrowned TBA
Экшен, Ролевая, MMO, Вид сверху, Фэнтези
6.1 31 оценка

Эльфы против человечества - мрачная MMORPG Embers of the Uncrowned получила трейлер второго тестирования

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Разработчики Embers of the Uncrowned представили новый тизер мрачной фэнтезийной MMORPG с изометрической камерой. Уже 4 декабря 2026 года в Steam стартует второе игровое тестирование, которое позволит познакомиться с дополнительным контентом.

События Embers of the Uncrowned разворачиваются в жестоком мире, где человечество оказалось под угрозой уничтожения из-за вторжения эльфов. Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие и попытаться возродить последнюю искру надежды своего дома.

Игра сочетает элементы классических MMORPG с динамичной боевой системой и мрачной атмосферой тёмного фэнтези. Новый трейлер демонстрирует жестокий мир проекта и готовит игроков к очередному этапу испытаний.

Во время второго тестирования разработчики добавят новый игровой класс, дополнительные регионы и боссов. Участники смогут опробовать расширенные возможности игры и оценить изменения, внесённые после предыдущих испытаний.

Второй плейтест Embers of the Uncrowned начнётся 4 декабря в 15:00 по московскому времени (12:00 UTC) на PC через Steam.

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