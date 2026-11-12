Эльфы против человечества - мрачная MMORPG Embers of the Uncrowned получила трейлер второго тестирования

Разработчики Embers of the Uncrowned представили новый тизер мрачной фэнтезийной MMORPG с изометрической камерой. Уже 4 декабря 2026 года в Steam стартует второе игровое тестирование, которое позволит познакомиться с дополнительным контентом.

События Embers of the Uncrowned разворачиваются в жестоком мире, где человечество оказалось под угрозой уничтожения из-за вторжения эльфов. Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие и попытаться возродить последнюю искру надежды своего дома.

Игра сочетает элементы классических MMORPG с динамичной боевой системой и мрачной атмосферой тёмного фэнтези. Новый трейлер демонстрирует жестокий мир проекта и готовит игроков к очередному этапу испытаний.

Во время второго тестирования разработчики добавят новый игровой класс, дополнительные регионы и боссов. Участники смогут опробовать расширенные возможности игры и оценить изменения, внесённые после предыдущих испытаний.

Второй плейтест Embers of the Uncrowned начнётся 4 декабря в 15:00 по московскому времени (12:00 UTC) на PC через Steam.