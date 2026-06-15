MMORPG Embers of the Uncrowned готовит подарки к Steam Next Fest и обещает полный отказ от Pay-to-Win механик

Разработчики темного фэнтезийного многопользовательского экшена Embers of the Uncrowned выпустили пятый дневник разработки, приуроченный к скорому старту фестиваля Steam Next Fest. Авторы поделились подробностями масштабной демоверсии, в которой игроки смогут сделать первые шаги в получении классов, зачистке зараженных территорий со спутницей Эслин и развитии собственного поселения, а также раскрыли глобальные планы по развитию проекта после завершения фестиваля.

Помимо базовых механик, в демоверсии будет представлен широкий спектр мультиплеерного и кооперативного контента. Игроки смогут принять участие в защите источника, проходящей по расписанию и приносящей награды в зависимости от вклада в битву, а также объединяться в группы от двух до трех человек для прохождения подземелий. Для любителей открытого мира заготовлены сражения с мощными боссами территорий, а для сторонников соревнований откроются арены для сражений в формате два на два.

Система прогрессии позволит создавать и собирать камни навыков в мастерской поселения, которые дают усиления к критическому урону или ослабляют защиту врагов, а также выполнять побочные квесты ради найма последователей для процветания базы.

Исследуя мир, игроки столкнутся с золотыми богартами, несущими сокровища, коконами бездны, порождающими чудовищ, и безжалостными эльфийскими ассасинками, которые будут неустанно охотиться за главным героем.

За вход в игру и выполнение испытаний во время фестиваля разработчики подготовили раздачу подарков - эпического снаряжения, костюмов и маунтов, а дополнительные бонусы можно получить за добавление игры в список желаемого и вступление в Discord.

После завершения Steam Next Fest команда планирует полностью сфокусироваться на улучшении качества и расширении вселенной ради полноценного релиза игры. В дорожную карту входит масштабное расширение сюжетных зон и углубление механик управления поселением, где игрок сможет почувствовать себя полноценным правителем своих земель. Взаимодействие между игроками расширится благодаря созданию гильдий и формированию рыночной экономики через торговлю. Противостояние фракций выльется в масштабные войны, конфликты гильдий и сражения в открытом мире, однако авторы подчеркивают, что весь PvP контент будет строго добровольным и доступным только в специально отведенных зонах, чтобы не принуждать мирных игроков к нежелательным битвам.

По многочисленным просьбам сообщества разработчики добавят функцию выбора пола персонажа, что позволит на релизе свободно выбирать мужских или женских персонажей для классов Палач, Призрачный клинок и Буревестник. В будущем команда приоритетно займется созданием двух совершенно новых классов с уникальными стилями боя и добавит еще двух компаньонов, попутно расширив систему взаимодействия со спутниками для более глубокой эмоциональной связи. В заключение авторы отдельно подчеркнули, что Embers of the Uncrowned никогда не примет модель Pay-to-Win, в игре не будет монетизации, напрямую влияющей на характеристики персонажей, а сила каждого игрока будет доказываться исключительно через его упорство, труд и личные навыки.