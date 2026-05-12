Новый трейлер Embers of the Uncrowned знакомит нас с компаньонами и механикой обустройства дома - демка выйдет скоро

Nexon представила свежий ролик своей новой мрачной MMORPG Embers of the Uncrowned, которая была анонсирована месяцем ранее. Новый трейлер раскрывает социальные и стратегические аспектах игры, дополняющих динамичную боевую систему.

Сюжет Embers of the Uncrowned разворачивается на континенте, опустошенном в результате вторжения эльфов. Игрок берет на себя роль бастарда павшего знатного рода, которому предстоит восстановить былое величие и отвоевать утраченные территории.

В трейлере продемонстрирована напарница по имени Эслин. Разработчики показали механику настройки навыков компаньона, а также возможности взаимодействия с ИИ-союзниками через диалоги и совместные сражения. Значительная часть игрового процесса будет завязана на возрождении поселений. Игроки смогут обустраивать собственные дома и развивать инфраструктуру, которая необходима для крафта и улучшения предметов.

Помимо подробностей о механиках, студия Nexon подтвердила информацию о скором выпуске демоверсии. Согласно официальному сообщению на странице игры в Steam, доступ к ознакомительному фрагменту откроется «в ближайшее время».

На данный момент релиз Embers of the Uncrowned запланирован исключительно для ПК в Steam, точные сроки выхода полной версии игры пока не называются. Сможет ли механика восстановления разрушенных земель увлекательно дополнить боевую систему, узнаем уже скоро.