В Steam открылась предзагрузка 8-часового демо MMORPG Embers of the Uncrowned от NEXON

Южнокорейский гигант NEXON решил, что игрокам нужно готовиться заранее перед масштабным фестивалем Игры быть (Steam Next Fest). В цифровом магазине Steam официально стартовала предварительная загрузка бесплатной демоверсии новой изометрической MMORPG Embers of the Uncrowned. Скачать файлы весом около 30 гигабайт можно уже сейчас, чтобы влететь на сервера без лишнего ожидания сразу в момент открытия фестиваля 15 июня.

Корейцы умеют удивлять

Сама компания NEXON известна геймерам как любитель красивых, стройных, незабываемых, округлых женских форм, а так же издатель кучи бесплатных онлайн-проектов, которые старые фанаты до сих пор вспоминают с болью из-за сурового корейского рандома и агрессивного доната. Однако в случае с Embers of the Uncrowned разработчики изо всех сил пытаются доказать, что они изменились. Авторы позиционируют себя как ветеранов хардкорных MMORPG и обещают монетизацию исключительно за счет косметики, клятвенно заверяя, что никакого Pay-to-Win в игре не будет. Насколько эти обещания совпадут с реальностью, станет понятно совсем скоро.

О чем вообще игра?

Проект анонсировали в апреле 2026 года, и он сразу привлек внимание своей необычной завязкой. По сюжету мир разрушен, но не из-за привычных орков или демонов. Здешнее человечество изрядно пострадало от жестокого нашествия высокомерных эльфов. Игроку предстоит взять на себя роль бастарда из павшего дворянского дома Harborwell, которому нужно не просто отомстить ушастым захватчикам, но и отстроить свое разрушенное родовое гнездо от палаточного лагеря до процветающего города.

Визуально и по боевой системе игра сильно напоминает Lost Ark, смешанную с элементами Diablo. Бои здесь динамичные, кровавые и завязаны на таймингах, уклонениях и вовремя прерванных заклинаниях боссов.

Что завезли в демоверсию?

Издатель проявил невиданную щедрость для обычного фестивального демо. Вместо скромного получасового огрызка игрокам дают доступ сразу к трем сюжетным главам, 34 побочным квестам и трем играбельным классам, среди которых Spectral Blade, Executioner и Stormbringer. По оценкам самих разработчиков, на закрытие основного сюжета уйдет около трех часов, а на полное изучение всего доступного контента и прокачку до максимума можно потратить более 8 часов реального времени.

В демке будет открыт мультиплеер, так что на зачистку подземелий, рейды и мировых боссов можно собираться с друзьями прямо со старта.

Кому качать, а кому грустить?

Для участия в тестировании не требуется предварительная регистрация или получение ключей доступа. Скачать клиент может любой желающий прямо на странице игры в Steam. Проект полностью поддерживает текстовую локализацию на русский язык, однако озвучка персонажей выполнена исключительно на английском.

При этом издатель ввел ряд региональных ограничений. Демоверсия официально недоступна для жителей Южной и Северной Кореи, Тайваня, Ирана, Сирии, Кубы и Украины. Ограничение для южнокорейского региона связано с тем, что на домашнем рынке проект будет распространяться через собственный лончер Nexon Launcher, минуя платформу Steam.