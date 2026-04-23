Вышел кинематографический трейлер мрачной фэнтезийной MMORPG Embers of the Uncrowned

Состоялся релиз кинематографического трейлера "Embers of the Uncrowned" - будущей мрачной фэнтезийной MMORPG, которая обещает игрокам суровый мир, тактические бои и глубокое развитие поселений.

В центре ролика - загадочная эльфийка по имени Белла. Действие трейлера разворачивается на руинах деревни, где группа рыцарей сталкивается с главной героиней. То, что происходит на экране, погружает зрителя в брутальную и кровавую вселенную игры, где каждое столкновение может стать последним.

События Embers of the Uncrowned строятся вокруг путешествия героя, который стремится восстановить благородный дом, разрушенный эльфами, и вернуть земли, некогда принадлежавшие человечеству. Разработчики делают акцент на тактическом характере сражений: для победы недостаточно одной грубой силы. Игрокам предстоит набирать верных спутников и осваивать уникальные классы, такие как стремительный Призрачный Клинок, сокрушительный Палач или владеющий магией Буревестник.

Для тех, кто предпочитает сражаться плечом к плечу, предусмотрены кооперативные битвы. Вместе с другими игроками можно отвоевывать земли у могущественных Доменных Боссов. А истинных ценителей сложности ждут масштабные рейды, требующие безупречной координации и идеальной тактики для победы над невероятно сильными врагами.

Отдельного внимания заслуживает система развития поселений и персонализации. По мере роста известности и укрепления владений дома Харборвелл мир игрока будет расширяться - появляться новые поселения и сюжетные линии. Начиная со скромного лагеря, игрок сможет развить свою территорию в цветущий город, куда будут стекаться люди, а власть дома Харборвелл - крепнуть.

Embers of the Uncrowned выйдет на PC. Точная дата релиза пока не объявлена, но уже сейчас трейлер позволяет составить впечатление об атмосфере и масштабе проекта.