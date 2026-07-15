Emberville выйдет уже в октябре - амбициозная RPG объединит экшен, строительство и целого восстановление города

Студия Cygnus Cross объявила, что приключенческая action-RPG Emberville выйдет в раннем доступе 27 октября. Игра станет доступна на ПК в Steam и GOG, где разработчики рассчитывают развивать проект совместно с сообществом.

События Emberville разворачиваются в магической тюрьме Витромотус, где главный герой приходит в себя без воспоминаний и пытается выбраться на свободу. По мере прохождения ему предстоит спасать заключённых — бывших жителей некогда процветающего Эмбервилля, которые после освобождения помогут восстановить разрушенный город, откроют новые ремёсла, задания и игровые механики.

Авторы делают ставку на сочетание нескольких жанров. Помимо исследования мрачных локаций и динамичных сражений с монстрами и боссами, игрокам предложат развивать поселение, заниматься добычей ресурсов, крафтом, обустраивать собственное поместье и экспериментировать с глубокой системой развития персонажа. В игре также предусмотрены сменяемые боевые классы, комбинирование навыков и широкие возможности кастомизации.

Таким образом, Emberville стремится объединить классическую action-RPG с элементами симулятора жизни и строительства, где прогресс зависит не только от побед в боях, но и от восстановления мира, исследования его тайн и взаимодействия с его жителями.