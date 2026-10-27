"GTA 6 здесь ни при чем": амбициозный экшен со строительством Emberville за день до релиза отложили на 2027 год

Студия Cygnus Cross объявила о неожиданном переносе своей пиксельной экшен-RPG с элементами строительства и выживания Emberville. Проект должен был выйти в ранний доступ Steam буквально сегодня — 27 октября, однако за день до запланированного старта разработчики сдвинули окно премьеры на 7 января 2027 года.

По словам авторов, в отличие от многих других осенних релизов, задержка никак не связана с попыткой избежать коммерческого столкновения с Grand Theft Auto 6. Причиной послужила реакция аудитории на недавнюю демоверсию в рамках фестиваля Steam Next Fest. Изучив отзывы игроков, команда пришла к выводу, что игра требует серьезных системных правок, которые невозможно внести наспех:

Многие из вас опробовали демоверсию и поделились своими впечатлениями. Мы сразу начали планировать улучшения, однако некоторые из них требуют глубоких системных изменений, которые нельзя сделать в спешке. Например, полноценная переработка стрельбы из лука и боевого баланса займет гораздо больше времени, чем у нас оставалось до выхода, даже с учетом круглосуточной работы команды. Взвесив все варианты, мы решили перенести дату релиза, чтобы стартовая версия в раннем доступе сразу включала необходимые исправления.

— заявили разработчики.

Решение о переносе оказалось неожиданным для игроков, всего неделю назад студия публично подтверждала готовность к запуску 27 октября и даже делилась планами на первый месяц пострелизной поддержки — в частности, обещала добавить финального босса первого биома, расширить языковую поддержку и доработать управление на геймпадах.

Теперь запуск Emberville в раннем доступе на ПК состоится 7 января 2027 года. Текущая пробная версия проекта остается открытой для ознакомления в Steam.