ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Emberville 3-й квартал 2026 г.
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху
1 1 оценка

Новая RPG Emberville получила геймплейный трейлер и звезду озвучки из Baldur's Gate 3

butcher69 butcher69

Студия Cygnus Cross представила новый геймплейный трейлер своей action-adventure RPG Emberville, а также объявила о пополнении актёрского состава. К проекту присоединилась Амелия Тайлер — актриса, известная по роли рассказчицы в Baldur's Gate 3.

Тайлер также знакома игрокам по другим популярным проектам: она озвучила Гекату в Hades II и Елену Найтингейл в Warframe.

Свежий трейлер демонстрирует ключевые элементы игрового процесса Emberville. В ролике можно увидеть систему кастомизации персонажа, расширенные боевые сцены, интерфейс инвентаря и характеристик, а также нового неигрового персонажа.

Разработчики планируют выпустить игру в раннем доступе уже этим летом. Проект появится на ПК через сервис Steam.

3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
нитгитлистер

ну... геката получилась вполне отлично))