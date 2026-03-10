Новая RPG Emberville получила геймплейный трейлер и звезду озвучки из Baldur's Gate 3

Студия Cygnus Cross представила новый геймплейный трейлер своей action-adventure RPG Emberville, а также объявила о пополнении актёрского состава. К проекту присоединилась Амелия Тайлер — актриса, известная по роли рассказчицы в Baldur's Gate 3.

Тайлер также знакома игрокам по другим популярным проектам: она озвучила Гекату в Hades II и Елену Найтингейл в Warframe.

Свежий трейлер демонстрирует ключевые элементы игрового процесса Emberville. В ролике можно увидеть систему кастомизации персонажа, расширенные боевые сцены, интерфейс инвентаря и характеристик, а также нового неигрового персонажа.

Разработчики планируют выпустить игру в раннем доступе уже этим летом. Проект появится на ПК через сервис Steam.