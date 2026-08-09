Представлен Emergency Buddies - безумный симулятор скорой помощи для компании друзей

Разработчики презентовали дебютный трейлер проекта Emergency Buddies. Новинка представляет собой хаотичную медицинскую аркаду, где геймерам предстоит примерить на себя роли худших и абсолютно неквалифицированных парамедиков в мире. В цифровом магазине Steam уже открылась официальная страница игры, а сам проект стал доступен для добавления в список желаемого.

Игровой процесс полностью завязан на безумной логистике городских спасательных служб. Команде медиков предстоит оперативно принимать вызовы, выжимать педаль газа до упора и мчаться через дорожные препятствия к госпиталю. Водителю необходимо балансировать между запредельной скоростью и аккуратной ездой, ведь неосторожное столкновение или резкий прыжок на кочке могут моментально добить пострадавшего.

Пока один игрок крутит руль, остальному экипажу внутри фургона придется бороться за жизнь пациента прямо во время тряски. На ходу необходимо делать непрямой массаж сердца, вовремя применять дефибриллятор и использовать другие медицинские инструменты. Главная цель — поддерживать дыхание в больном и довезти его до дверей больницы хотя бы относительно живым, преодолевая физику транспорта и внутренний хаос в салоне.

Проект рассчитан на совместную игру до 4 человек и создается специально для любителей динамичных дружеских сессий в духе Overcooked или Moving Out. Точные сроки релиза симулятора на ПК разработчики пока не называли, но обещают поделиться подробностями разработки в ближайшее время.