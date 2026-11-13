Emery Hearts назвали сроки выхода приключенческой RPG о людях и машинах

Студия Haishō Interactive объявила дату выхода Emery Hearts — приключенческой action-RPG с ретро-стилистикой и исследованием красочного мира, созданного из вокселей. Игра появится в Steam 1 декабря 2026 года. Дату подтвердили в новом трейлере, посвящённом релизу.

Главным героем станет обычный юноша по имени Луг, которому предстоит отправиться в путешествие по миру на грани гибели. Последние человеческие поселения подвергаются нападениям механических существ, заражённых древним вирусом. После загадочного землетрясения герой обнаруживает энергетические кристаллы, связывающие его с сознанием давно потерянной матери и таинственной силой, объединяющей всё живое.

Игроков ждут сражения с механоидными противниками в реальном времени, головоломки и исследование полуоткрытых локаций. Луг сможет использовать различное оружие, магию и способности, находить экипировку и улучшать её. По мере прохождения предстоит принимать решения, определяющие судьбу людей и машин: спасти роботов ценой органической жизни или попытаться найти баланс между двумя видами существ.

Emery Hearts выйдет 1 декабря 2026 года на ПК в Steam. До релиза также можно опробовать бесплатную демоверсию.