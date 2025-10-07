Инди-хоррор Emissary Zero чудом вышел в релиз и стал сенсацией Steam, разойдясь тиражом в 150 тысяч копий

Один из самых неожиданных успехов 2025 года в инди-гейминге — Emissary Zero, кооперативный хоррор от единственного разработчика Рон Вайн, — продался тиражом более 150 000 копий на Steam. При этом история его создания — почти сама по себе ужастик.

В длинном посте на Reddit разработчик рассказал, как буквально на последних днях перед запуском игра чудом добралась до релиза. По его словам, последние три месяца перед выходом были «адским кранчем», а за три недели до релиза Steam отклонил билд из-за проблем с авторскими правами — один из монстров слишком напоминал Слендермена. После спешных изменений и повторной проверки игру всё же одобрили за два дня до выхода.

История и финальные тексты были дописаны всего за три дня до релиза, а переводы на другие языки сделали с помощью машинного перевода — без участия профессиональных локализаторов. По словам Вайна, «удивительно, но ни один отзыв не жаловался на качество перевода».

Emissary Zero задумывалась как линейный хоррор с элементами Five Nights at Freddy’s, но постепенно превратилась в кооперативный survival-проект с элементами исследования и головоломками. Играть можно в одиночку или в компании до трёх друзей.

Разработчик признаётся, что запускал игру без маркетинга: «Ни бюджета, ни команды, только я и несколько неудачных постов в Twitter». Первые отзывы были смешанными — игроки жаловались на оптимизацию и баланс сложности, но серия быстрых патчей помогла стабилизировать ситуацию.

Всё изменил вирусный ролик в TikTok, который в апреле принес игре вторую волну популярности. Продажи выросли в несколько раз, а отзывы стали преимущественно положительными — сейчас на Steam у Emissary Zero 82% положительных оценок.

Вайн уже подтвердил, что работает над сиквелом и планирует выпустить игру также на консолях.

«Эта игра начиналась как маленький эксперимент, но превратилась в нечто гораздо большее. Для меня это настоящий успех», — заключил разработчик.