Психологический хоррор Emotionless: The Last Ticket выйдет 7 октября

Предстоящая психологическая хоррор-игра от первого лица Emotionless: The Last Ticket объявила новую дату выхода — 7 октября, а также выпустила специальный трейлер, который показали на Convergence Showcase.

Emotionless: The Last Ticket была анонсирована ранее в этом году и сразу заинтересовала как поклонников хоррора, так и энтузиастов тематических парков. Трейлер игры передавал жуткую атмосферу исследования пустого лиминального пространства, которое должно быть заполнено людьми. В сочетании с интригующей демо-версией это позволило проекту захватить внимание аудитории и войти в число самых популярных игр Steam Next Fest в июне.

Для тех, кто достаточно смел, заброшенные аттракционы все еще работают, даже если кажутся неисправимо сломанными. От пустых технических тоннелей до причудливых каруселей — исследуйте мир, который кажется знакомым, но в то же время глубоко неправильным... Сейчас уже можно скачать демо версию игры.

Ключевые особенности: