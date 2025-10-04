Психологический хоррор Emotionless: The Last Ticket выйдет 7 октября

Предстоящая психологическая хоррор-игра от первого лица Emotionless: The Last Ticket объявила новую дату выхода — 7 октября, а также выпустила специальный трейлер, который показали на Convergence Showcase.
Emotionless: The Last Ticket была анонсирована ранее в этом году и сразу заинтересовала как поклонников хоррора, так и энтузиастов тематических парков. Трейлер игры передавал жуткую атмосферу исследования пустого лиминального пространства, которое должно быть заполнено людьми. В сочетании с интригующей демо-версией это позволило проекту захватить внимание аудитории и войти в число самых популярных игр Steam Next Fest в июне.
Для тех, кто достаточно смел, заброшенные аттракционы все еще работают, даже если кажутся неисправимо сломанными. От пустых технических тоннелей до причудливых каруселей — исследуйте мир, который кажется знакомым, но в то же время глубоко неправильным... Сейчас уже можно скачать демо версию игры.
Ключевые особенности:
- Путешествие по таинственному заброшенному тематическому парку в духе классического и космического хоррора с упором на историю, а не на иммерсивные боевые системы
- Проверьте свое чувство направления — пути меняются, а коридоры изгибаются в разных локациях, пока вы собираете предметы и зацепки на просторах Уиллоу-Парка
- Исследуйте лиминальные пространства и раскройте тайну исчезновения вашего отца
Дамс, нынче хорроры вообще разучились делать ,а говорят дорогу инди проектам, а посмотришь ,как ни хоррор ,то гoвно
самое страшное было в ролике как из за не правильной настройки костей деформировались плечи ползущей тетки.)
ясно-очередной 100500й ходьбосим среди бесплатных ассетов..((