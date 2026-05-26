Классическая серия стратегий Empire Earth впервые появилась в Steam

Издательство Rebellion объявило о выпуске классической серии стратегий в реальном времени Empire Earth на площадке Steam. Релиз состоялся 25 мая 2026 года, став дебютным появлением RTS-франшизы в магазине компании Valve.

Для покупки стали доступны сразу 3 игры серии. В состав предложения вошли Empire Earth: Gold Edition, Empire Earth 2: Gold Edition и Empire Earth 3. При этом 1 и 2 части поставляются в комплекте с официальными дополнениями The Art of Conquest и The Art of Supremacy соответственно. Ранее данные игры не были официально представлены на этой цифровой платформе.

Оригинальная серия Empire Earth стартовала в 2001 году. Основной особенностью игрового процесса является возможность развивать цивилизацию на протяжении 15 различных эпох, начиная от доисторических времен и заканчивая космической эрой. Игрокам предстоит управлять развитием своих государств, открывать новые технологии и вести масштабные боевые действия.

В состав Empire Earth: Gold Edition входят 7 одиночных кампаний, которые охватывают более 5000 лет человеческой истории. Игроки могут использовать более 200 различных видов юнитов для сражений на суше, в воде и воздухе. Игровой процесс позволяет начать развитие с момента открытия огня и дойти до футуристических сражений с применением лазерного оружия.

2 часть серии, вышедшая под названием Empire Earth 2: Gold Edition, усовершенствовала классические механики оригинала. Разработчики добавили ряд новых функций, среди которых улучшенный искусственный интеллект противников, режим картинка-в-картинке для одновременного контроля за несколькими участками карты, а также динамическое изменение погодных условий.

3 часть франшизы, Empire Earth 3, предложила игрокам глобальный режим под названием World Domination. В этом режиме планета Земля разделена на провинции, которые можно захватывать в любом порядке. Целью является превращение небольшого королевства в доминирующую мировую сверхдержаву.

Все представленные в Steam версии игр содержат полноценные одиночные сюжетные кампании. Для любителей совместной игры доступен многопользовательский режим по локальной сети, поддерживающий участие до 8 игроков в 1 матче.