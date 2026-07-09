Обе части Empire Earth получили официальную поддержку Steam Deck

Классические стратегические игры в реальном времени Empire Earth: Gold Edition и Empire Earth II: Gold Edition получили статус совместимости Можно играть на портативной консоли Steam Deck. Об этом сообщило издательство Rebellion на официальных страницах проектов в цифровом магазине Steam.

Новый статус совместимости означает, что все внутриигровые функции полностью доступны при запуске обеих стратегий на портативном устройстве от компании Valve. При этом разработчики предупреждают, что некоторые элементы интерфейса и тексты могут быть мелкими и трудными для чтения на компактном экране консоли. В остальном обе игры полностью работоспособны и адаптированы для запуска на данном устройстве.

Выпуск классических версий Empire Earth: Gold Edition и Empire Earth II: Gold Edition в магазине Steam состоялся 26 мая 2026 года силами компании Rebellion Interactive. Некоторое время назад, а именно 25 июня 2026 года, издатель также добавил в магазин очков Steam коллекционные карточки, тематические фоны профиля, значки и смайлики для обеих частей серии.