В разработке находится духовный наследник культовой стратегии Empire Earth

Студия EPO Games при поддержке известного издателя MicroProse работает над масштабной стратегией в реальном времени под названием Empire Eternal. Проект позиционируется авторами как идейный продолжатель классической серии Empire Earth, предлагая игрокам провести свою цивилизацию через всю историю человечества и построить величайшую империю.

Главной особенностью игры станет огромный временной охват, включающий 20 различных эпох, от доисторических времен и каменного века до далекого будущего с нанотехнологиями. Игрокам предстоит не только развивать науку и экономику, но и постоянно адаптировать военную тактику под меняющиеся условия ведения войны. Разработчики обещают реализовать масштабные сражения, в которых на одной карте смогут одновременно участвовать тысячи юнитов, при этом сохраняя стабильную производительность даже на устаревших видеокартах.

В последних отчетах о разработке авторы продемонстрировали особенности Бронзового века и обновленную систему строительства. Игроки получат возможность возводить модульные стены, башни и ворота, которые автоматически подстраиваются под особенности ландшафта и перепады высот. Особое внимание уделено морской навигации и логистике. Юниты теперь физически располагаются на палубах кораблей во время транспортировки, а тип размещенных на судне войск может влиять на ход морских сражений.

На данный момент точная дата выхода Empire Eternal не объявлена, однако у проекта уже есть страница в магазине Steam, где его можно добавить в список желаемого. Издателем выступает легендарная компания MicroProse, известная своим богатым портфолио в жанре классических стратегий и симуляторов.