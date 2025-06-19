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Empire of Sin 01.12.2020
Стратегия, Пошаговая, Тактика
7.1 186 оценок

Для пошаговой гангстерской стратегии Empire of Sin вышло дополнение Hunt For Aurora

AceTheKing AceTheKing

Пошаговая гангстерская стратегия Empire of Sin от компании Paradox Interactive получила второе дополнение Hunt For Aurora - спустя почти пять лет после релиза игры. Основные особенности дополнения:

Персонажи:

  • Введен новый главарь мафии - Робин Крэй;
  • Добавлена второстепенная героиня Сильвия Тейлор;
  • Появился уникальный класс бандитов - авангардисты (универсальные бойцы ближнего боя).

Игровые локации:

  • Открыты танцевальные клубы - новые точки преступного бизнеса;
  • Добавлен верный пес-талисман, увеличивающий удачу персонажа.

Оружие:

  • 7 новых моделей огнестрельного оружия - от пистолета Hi-Power до пулемета Brn. Vz. 26;
  • 6 видов холодного оружия, включая экзотические варианты вроде ножа шеф-повара и рыбного ножа.

Сюжетный контент:

  • 4 новые цепочки заданий;
  • 14 дополнительных миссий;
  • Углубленная проработка криминальных сюжетных линий.

Дополнение существенно расширяет тактические возможности и вариативность прохождения, предлагая игрокам свежие способы ведения преступного бизнеса в атмосфере Чикаго 1930-х годов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Игорь Болонев

чет не сходится. 3 года после релиза это 22 год. но в шапке новости резом указан декабрь 20-го