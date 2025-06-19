Для пошаговой гангстерской стратегии Empire of Sin вышло дополнение Hunt For Aurora

Пошаговая гангстерская стратегия Empire of Sin от компании Paradox Interactive получила второе дополнение Hunt For Aurora - спустя почти пять лет после релиза игры. Основные особенности дополнения:
Персонажи:
- Введен новый главарь мафии - Робин Крэй;
- Добавлена второстепенная героиня Сильвия Тейлор;
- Появился уникальный класс бандитов - авангардисты (универсальные бойцы ближнего боя).
Игровые локации:
- Открыты танцевальные клубы - новые точки преступного бизнеса;
- Добавлен верный пес-талисман, увеличивающий удачу персонажа.
Оружие:
- 7 новых моделей огнестрельного оружия - от пистолета Hi-Power до пулемета Brn. Vz. 26;
- 6 видов холодного оружия, включая экзотические варианты вроде ножа шеф-повара и рыбного ножа.
Сюжетный контент:
- 4 новые цепочки заданий;
- 14 дополнительных миссий;
- Углубленная проработка криминальных сюжетных линий.
Дополнение существенно расширяет тактические возможности и вариативность прохождения, предлагая игрокам свежие способы ведения преступного бизнеса в атмосфере Чикаго 1930-х годов.
чет не сходится. 3 года после релиза это 22 год. но в шапке новости резом указан декабрь 20-го