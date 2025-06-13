ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Empire of Sin 01.12.2020
Стратегия, Пошаговая, Тактика
7.1 182 оценки

Пошаговая тактика Empire of Sin получит DLC The Hunt for Aurora на следующей неделе

monk70 monk70

Компания Paradox Interactive объявила, что выпустит новый пакет DLC для своей пошаговой стратегии в стиле нуар Empire of Sin. The Hunt for Aurora выйдет 18 июня на ПК.

Вместе с The Hunt for Aurora вас ждут некоторые исправления ошибок и обновления базовой игры. Вы сможете прочитать все об этом на следующей неделе, так что оставайтесь с нами!

О DLC было сказано немного, но это будет первое обновление за долгое время для гангстерского стратегического симулятора. Последним DLC был пакет Make It Count, выпущенный в ноябре 2021 года.

12
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
nikvik jm

Я уже думал что пароходы забыли про свою мафиозную игру.

3
JohnRPG

Охренеть, что вспомнили.

1
JackBV

Всё равно это не до Gangland .

1