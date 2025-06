Пошаговая тактика Empire of Sin получит DLC The Hunt for Aurora на следующей неделе

Компания Paradox Interactive объявила, что выпустит новый пакет DLC для своей пошаговой стратегии в стиле нуар Empire of Sin. The Hunt for Aurora выйдет 18 июня на ПК.

Вместе с The Hunt for Aurora вас ждут некоторые исправления ошибок и обновления базовой игры. Вы сможете прочитать все об этом на следующей неделе, так что оставайтесь с нами!

О DLC было сказано немного, но это будет первое обновление за долгое время для гангстерского стратегического симулятора. Последним DLC был пакет Make It Count, выпущенный в ноябре 2021 года.