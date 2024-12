Авторы Empire of the Ants поделились амбициозными планами по поддержке стратегии на 2025 год

Microids и Tower Five объявили амбициозный план развития Empire of the Ants на 2025 год. Создатели пообещали обширные обновления, новый контент и оптимизацию игрового процесса, вдохновленную обратной связью сообщества.

Игра предлагает 20-часовую сюжетную линию, вдохновленную романом Бернара Вербера. Игроки смогут погрузиться в стратегические битвы, исследовать окружение и решать судьбу своей муравьиной колонии.

Empire of the Ants поддерживает рейтинговые PvP-матчи, включая 1x1 и свободные бои. Игроки также могут тренироваться с друзьями или искусственным интеллектом, а кроссплатформенный режим позволяет сражаться владельцам разных устройств.

Игроки управляют 103 683-м муравьем, защищая свою колонию в лесах Фонтенбло. Геймплей сочетает стратегии, исследования и битвы, создавая увлекательное приключение.

Empire of the Ants доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S.