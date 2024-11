Empire of the Ants работает на динамических 1600p на PS5 и Xbox Series X, нативных 972p на Xbox Series S

Одного взгляда на Empire of the Ants может быть недостаточно, чтобы понять, что это малобюджетная игра, созданная небольшой командой, а разработчик Tower Five попытался обеспечить впечатляющий фотореализм с помощью визуальных эффектов стратегии. Однако насколько хорошо игра будет работать на всех платформах, для которых она будет доступна? В недавнем интервью GamingBolt директор игры Рено Шарпантье рассказал конкретные подробности по этому вопросу.

По словам Шарпантье, на PS5 и Xbox Series X Empire of the Ants будет работать на стабильных 30 к/с, при этом целевое разрешение будет находиться в диапазоне от 1400p до 1600; затем оно будет масштабироваться до 4K. На Xbox Series S игра будет работать на 1080p и 30 к/с (масштабирование с родного 972p), а на PS5 PRo она будет работать на 60 к/с и 4K (масштабирование с родного целевого разрешения 1440p).

Говоря конкретно о Xbox Series S, Шарпантье заявил, что, хотя более слабая консоль могла бы запустить игру на 60 к/с, Tower Five решила ограничить ее до 30 к/с, чтобы достичь желаемого качества рендеринга.

S близка к X во многих аспектах, за исключением чистой мощности графического процессора и объема оперативной памяти. Объем оперативной памяти потенциально ограничивает качество текстур, но не частоту кадров, так что это действительно вопрос собственного разрешения. На S стратегия, очевидно, заключается в том, чтобы снизить базовое разрешение рендеринга, а затем попросить масштабировщик интерполировать больше. Достижение 1440p при 60 к/с возможно, но это зависит от того, на какой компромисс вы готовы пойти в отношении качества отдельных пикселей. Для нас 30 к/с были пределом в этом поколении для достижения желаемого качества рендеринга, но у других игр могут быть другие приоритеты.

Empire of the Ants выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК 7 ноября.