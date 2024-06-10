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Empire of the Ants 07.11.2024
Стратегия
8.3 41 оценка

Муравьи идут в бой: стратегия Empire of the Ants выйдет 7 ноября

butcher69
Новости

Готовы ли вы погрузиться в микроскопический мир, где царят стратегия и выживание? Empire of the Ants, захватывающая игра в реальном времени, вдохновленная книжной серией Бернарда Вербера, выйдет 7 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.

В Empire of the Ants вы возьмете на себя роль 103 683-го муравья, бесстрашного защитника колонии. Вам предстоит использовать каждый ход мудро, чтобы привести своих собратьев к процветанию. Исследуйте мир, заключайте союзы с другими насекомыми и ведите ожесточенные сражения - все это ради выживания и господства.

Игра, разработанная французской студией Tower Five на движке Unreal Engine 5, поразит вас микроскопическим миром эпических масштабов. Ползайте по огромным локациям, отдавайте приказы муравьям, продумывайте хитрые тактики и ведите свою колонию к победе.

Empire of the Ants - это не просто игра, это возможность по-новому взглянуть на мир, где даже самые маленькие создания могут вершить великие дела. Присоединяйтесь к муравьиной армии 7 ноября и завоюйте свое место в этой увлекательной вселенной!

7
3
Empire of the Ants
07.11.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Unicorling

Всё игра топ, там есть солдатики )

0
Александр Мотошвили

обожаю такое!

-1
ViscousNetharion

Жизнь муравьёв намного интереснее человеческой. Нам нужно больше симуляторов насекомых!

-1