Состоялся релиз демо-версии стратегии про муравьев Empire of the Ants

Как стало известно, в рамках проходящего мероприятия Steam Next Fest студия Microids выпустила демо-версию предстоящей стратегии про муравьев Empire of the Ants.

В Empire of the Ants игроку предстоит разработать стратегию управления миром чтобы сохранить колонию муравьев живой. Предстоит исследовать, сражаться и даже объединяться с другими существами, чтобы создать собственную муравьиную империю. В Empire of the Ants будет фотореалистичный лес (как в дневное, так и ночное время суток) на Unreal Engine 5, в котором можно будет взаимодействовать с другими муравьями и лесными жителями.

Игра выйдет 7 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S и получит русский текстовый перевод. Empire of the Ants официально доступна для покупки в российском регионе Steam.