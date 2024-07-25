Стратегия Empire of the Ants получила новый трейлер и предварительные системные требования

Студия Microids сообщила о том, что стратегия Empire of the Ants получит физическое издание для консольных версий игры. Оно будет представлено с двухсторонней обложкой.

Так же студия раскрыла предварительные системные требования PC-версии. Разработчики обещают представить в игре фотореалистичный лес, где игроки будут встречаться и взаимодействовать с другими муравьями и лесными жителями.

Предварительные системные требования:

Минимальные:

ОС: Windows 10 64 bit

Процессор: Intel Core i5 9400 / AMD Ryzen 5 2600

ОЗУ: 16 GB RAM

GPU: Radeon RX 580 / Nvidia Geforce GTX 1060

DirectX 12

Размер игры: 30 ГБ

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10/11 64 bit

Процессор: Intel Core i5 9600 / AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 16 GB RAM

GPU: Radeon RX 6800 / Nvidia Geforce RTX 3080

DirectX 12

Размер игры: 30 ГБ

Игра создается на движке Unreal Engine 5. К сожалению, разработчики не поделились разрешением, графическими настройками и частотой кадров, на которые ориентированы эти системные требования. Так же разработчики напомнили, что еще работают над оптимизацией игры и системные требования могут измениться. На данный момент неизвестно будет ли игра поддерживать NVIDIA DLSS 3 или AMD FSR 3 на старте.

Игра выйдет 7 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.