Стратегия про муравьев Empire of the Ants стала доступна для владельцев Deluxe-издания; PC-версия уже появилась в сети

Сегодня состоялся ранний релиз стратегии про муравьев Empire of the Ants от студии Microids для владельцев Deluxe-издания. PC-версия вышла без защиты и уже оказалась в сети.

В Empire of the Ants игрок должен разработать собственную стратегию управления миром чтобы сохранить колонию муравьев живой. Предстоит исследовать, сражаться и даже объединяться с другими существами, чтобы создать собственную муравьиную империю.

Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S и доступна с русским текстовым переводом.