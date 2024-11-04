Стратегия про муравьев Empire of the Ants стала доступна для владельцев Deluxe-издания; PC-версия уже появилась в сети

Сегодня состоялся ранний релиз стратегии про муравьев Empire of the Ants от студии Microids для владельцев Deluxe-издания. PC-версия вышла без защиты и уже оказалась в сети.
В Empire of the Ants игрок должен разработать собственную стратегию управления миром чтобы сохранить колонию муравьев живой. Предстоит исследовать, сражаться и даже объединяться с другими существами, чтобы создать собственную муравьиную империю.
Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S и доступна с русским текстовым переводом.
Гиб-гиб ура! Дождался
кому такая духота в голову только приходит, как будто больше сеттингов интересных нет
ВЫ, видать, очень чем-то огорчены. Что-то очень много Ваших пробок к каждой дырке. Ну и что же вы забываете в играх которые Вас не интересуют? И если Вам это не по нраву, это не значить, что нет тех кому это нравится. Ну и скажу по поводу сеттинга - редкий он, их по пальцам можно пересчитать. А верней много таких кому интересно возится в муравейнике. Ну и как я писал раньше, это попытка возродить одноимённую игру 2000 года.
Да как-то стратегии, где про каждую можно начать рассказывать со слов "наступило будущее", уже поднадоели.
Да и человечество гонять как то надоедает. неспорю есть стратегии и по истории, и в фантастику, их много, а вот в животном мире не так много.