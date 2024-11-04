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Empire of the Ants 07.11.2024
Стратегия
8.3 57 оценок

Стратегия про муравьев Empire of the Ants стала доступна для владельцев Deluxe-издания; PC-версия уже появилась в сети

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся ранний релиз стратегии про муравьев Empire of the Ants от студии Microids для владельцев Deluxe-издания. PC-версия вышла без защиты и уже оказалась в сети.

В Empire of the Ants игрок должен разработать собственную стратегию управления миром чтобы сохранить колонию муравьев живой. Предстоит исследовать, сражаться и даже объединяться с другими существами, чтобы создать собственную муравьиную империю.

Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S и доступна с русским текстовым переводом.

8
5
Empire of the Ants
07.11.2024
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Фризостат

Гиб-гиб ура! Дождался

3
Wolfenstein

кому такая духота в голову только приходит, как будто больше сеттингов интересных нет

-6
GuyverDark

ВЫ, видать, очень чем-то огорчены. Что-то очень много Ваших пробок к каждой дырке. Ну и что же вы забываете в играх которые Вас не интересуют? И если Вам это не по нраву, это не значить, что нет тех кому это нравится. Ну и скажу по поводу сеттинга - редкий он, их по пальцам можно пересчитать. А верней много таких кому интересно возится в муравейнике. Ну и как я писал раньше, это попытка возродить одноимённую игру 2000 года.

1
bubenson

Да как-то стратегии, где про каждую можно начать рассказывать со слов "наступило будущее", уже поднадоели.

1
GuyverDark bubenson

Да и человечество гонять как то надоедает. неспорю есть стратегии и по истории, и в фантастику, их много, а вот в животном мире не так много.

0