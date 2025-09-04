Мобильная версия стратегии Empire: Total War получит дополнение A New World 18 сентября

Компании Feral Interactive и The Creative Assembly сегодня объявили, что эксклюзивное мобильное дополнение для Total War: Empire выйдет на iOS и Android 18 сентября. Предлагая сотни часов игрового процесса, «A New World» представляет богатый контент, включая новые игровые фракции, новые кампании, расширенные составы юнитов и дополнительные морские юниты.
«A New World» открывает 44 новые фракции (всего 55 доступных для игры) и открывает новые пути к победе на европейском, индийском и американском театрах военных действий Empire. В Большой кампании теперь доступны все фракции, не являющиеся мятежниками, включая США, Империю Великих Моголов, Великую Колумбию и Берберийские государства. Многие фракции получили расширенные составы юнитов и более масштабные изменения баланса для повышения своего потенциала. Возможности морского боя на поздних этапах игры также расширены благодаря появлению 14 новых морских юнитов: от доу и лёгких галер до грозного линейного корабля «Сантисима Тринидад» с 140 пушками.
Total War: Empire – A New World также предлагает две новые кампании:
- Кампания «Поздний старт» переносит глобальную карту базовой игры в 1783 год, эпоху Революции, где богатые и технологически развитые империи, такие как Великобритания и Франция, вынуждены сражаться за удержание далёких колоний.
- Кампания «Тропа войны» переносит оригинальное дополнение Warpath для настольных компьютеров на мобильные устройства, предлагая 5 игровых фракций коренных американцев в кампании на одном театре военных действий.
