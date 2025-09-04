Мобильная версия стратегии Empire: Total War получит дополнение A New World 18 сентября

Компании Feral Interactive и The Creative Assembly сегодня объявили, что эксклюзивное мобильное дополнение для Total War: Empire выйдет на iOS и Android 18 сентября. Предлагая сотни часов игрового процесса, «A New World» представляет богатый контент, включая новые игровые фракции, новые кампании, расширенные составы юнитов и дополнительные морские юниты.

«A New World» открывает 44 новые фракции (всего 55 доступных для игры) и открывает новые пути к победе на европейском, индийском и американском театрах военных действий Empire. В Большой кампании теперь доступны все фракции, не являющиеся мятежниками, включая США, Империю Великих Моголов, Великую Колумбию и Берберийские государства. Многие фракции получили расширенные составы юнитов и более масштабные изменения баланса для повышения своего потенциала. Возможности морского боя на поздних этапах игры также расширены благодаря появлению 14 новых морских юнитов: от доу и лёгких галер до грозного линейного корабля «Сантисима Тринидад» с 140 пушками.

Total War: Empire – A New World также предлагает две новые кампании: