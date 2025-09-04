ЧАТ ИГРЫ
Empire: Total War 04.03.2009
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика
9.1 1 895 оценок

Мобильная версия стратегии Empire: Total War получит дополнение A New World 18 сентября

monk70 monk70

Компании Feral Interactive и The Creative Assembly сегодня объявили, что эксклюзивное мобильное дополнение для Total War: Empire выйдет на iOS и Android 18 сентября. Предлагая сотни часов игрового процесса, «A New World» представляет богатый контент, включая новые игровые фракции, новые кампании, расширенные составы юнитов и дополнительные морские юниты.

«A New World» открывает 44 новые фракции (всего 55 доступных для игры) и открывает новые пути к победе на европейском, индийском и американском театрах военных действий Empire. В Большой кампании теперь доступны все фракции, не являющиеся мятежниками, включая США, Империю Великих Моголов, Великую Колумбию и Берберийские государства. Многие фракции получили расширенные составы юнитов и более масштабные изменения баланса для повышения своего потенциала. Возможности морского боя на поздних этапах игры также расширены благодаря появлению 14 новых морских юнитов: от доу и лёгких галер до грозного линейного корабля «Сантисима Тринидад» с 140 пушками.

Total War: Empire – A New World также предлагает две новые кампании:

  • Кампания «Поздний старт» переносит глобальную карту базовой игры в 1783 год, эпоху Революции, где богатые и технологически развитые империи, такие как Великобритания и Франция, вынуждены сражаться за удержание далёких колоний.
  • Кампания «Тропа войны» переносит оригинальное дополнение Warpath для настольных компьютеров на мобильные устройства, предлагая 5 игровых фракций коренных американцев в кампании на одном театре военных действий.
Destroited

Донатная помойка

ОгурчикЮрец

Как это может быть донатная помойка, если игра с ПК портировано и это синг игра. Ты хоть играл в нее или просто что на телефон то донатная? (Чаще всего да, ну когда портировано, то там нет доната)

Котян Сутоевич ОгурчикЮрец

Не играл он, ясен пень, но не повонять лишний раз не смог).

Vinden

На IOS на ру сегменте нет игры