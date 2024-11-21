Стратегия Total War: Empire добралась до мобильных устройств iOS и Android

Компания Feral Interactive сегодня объявила, что Total War: Empire уже вышла для iOS и Android. Total War: Empire переносит уникальное сочетание грандиозного пошагового строительства империи и тактических сражений в реальном времени на мобильные экраны с крупнейшей кампанией Total War, которая когда-либо их украсила. Игроки берут на себя управление любой из одиннадцати фракций, чтобы участвовать в решающей борьбе за власть в Европе XVIII века. Будь то мощь их армий и флотов или хитрая дипломатия, мировое господство и сопутствующие ему богатства — главная награда для каждой амбициозной фракции, стремящейся расшириться за пределы своих границ.

Версии Total War: Empire для iOS и Android имеют сенсорный пользовательский интерфейс, разработанный на основе предыдущих мобильных релизов Feral, с усовершенствованными элементами управления, предлагающими интуитивное управление поселениями и точное командование сражениями как на суше, так и на море.