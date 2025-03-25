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Empires of the Undergrowth 01.12.2017
Стратегия, Симулятор, Менеджер
8.6 98 оценок

Муравьиная стратегия Empires of the Undergrowth получила первое сюжетное DLC Exploding Ants

butcher69 butcher69

Hooded Horse и Slug Disco выпустили первое дополнение для стратегии Empires of the Undergrowth. DLC Exploding Ants уже доступно на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store.

Обновление добавляет новых юнитов для муравьев и термитов, которые обладают взрывными способностями, открывая новые тактические возможности в сражениях за колонию. Также появились два новых уровня, вдохновленных основной кампанией: в «Жатве» предстоит уничтожить колонию огненных муравьев, а в «Линии фронта» вы окажетесь в тропическом лесу и попробуете пережить несколько ночей ожесточенных боев.

Дополнительно доступен Supporter’s Pack – отдельное DLC с косметическими бонусами.

Empires of the Undergrowth - Exploding Ants можно приобрести за 179 рублей. До 7 апреля 2025 года действует 10% скидка.

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