Студия Oaks Games Studio представила новый трейлер Emptiness Sire — приключенческой игры с пошаговыми сражениями, в которой троим воинам предстоит отправиться в опасное путешествие и противостоять могущественным космическим противникам. Разработчики объявили, что игра выйдет 12 января 2027 года.

В центре истории окажутся три героя, которым предстоит объединить усилия ради борьбы с загадочными врагами. На протяжении путешествия они столкнутся с многочисленными испытаниями, требующими не только боевых навыков, но и сообразительности.

Игровой процесс Emptiness Sire сочетает пошаговые сражения с исследованием мира и решением головоломок. Игрокам придётся продумывать свои действия в боях, преодолевать препятствия и постепенно продвигаться навстречу новым угрозам.

Свежий трейлер знакомит с атмосферой приключения, демонстрирует противостояние героев космическим противникам и напоминает о приближающемся релизе.