Кошмар продолжается: анонсирован сиквел атмосферного roguelike-хоррора Empty Shell

Разработчики из CC ARTS официально анонсировали Empty Shell 2 — продолжение атмосферного roguelike хоррор-шутера с видом сверху. Игра выйдет на PC (Steam), но точная дата релиза пока не объявлена. Зато уже доступна бесплатная демоверсия, позволяющая оценить обновлённый мрачный мир ретрофутуризма и безысходности.

На этот раз игроков вновь ждёт отчаянная миссия. Добровольцы, собранные на таинственном острове в Тихом океане, под руководством загадочной организации проникают в заброшенное сооружение, кишащее чудовищами. Каждому предстоит исследовать узкие коридоры, тёмные электростанции и руины прошлого, где на каждом шагу подстерегает смерть. Но смерть — не конец: каждый павший герой будет заменён новым, продолжающим миссию с места гибели предыдущего.

Empty Shell 2 делает акцент на высокой реиграбельности. Генерируемые уровни, множество заданий и процедурно изменяющиеся локации не дают игроку заскучать. Собранные ресурсы, найденные чертежи и прокачка персонажей сохраняются между попытками, благодаря системе мета-прогрессии.

Игроки смогут настраивать снаряжение под свой стиль: от огнестрела до ловушек и гаджетов. А головоломки, тайники, дневники учёных и терминалы расскажут зловещую историю, уходящую корнями в послевоенные эксперименты. Для ценителей хоррора доступен особый чёрно-белый визуальный режим, усиливающий ощущение тревоги и безнадёжности.