1047 Games показала первый трейлер EMPULSE - нового шутера в духе Titanfall

Студия 1047 Games опубликовала дебютный трейлер EMPULSE — своего нового многопользовательского шутера, который многие уже сравнивают с Titanfall благодаря сочетанию паркура, высокой мобильности и управляемых боевых мехов.

Пока ролик длится всего 40 секунд и не содержит полноценного игрового процесса, однако позволяет впервые взглянуть на атмосферу проекта, визуальный стиль и некоторые элементы будущих сражений. В трейлере показаны футуристический мегаполис, динамичные перестрелки и мехи, которые сыграют важную роль в матчах.

Разработчики подтвердили, что EMPULSE получит более детальную презентацию уже 7 июня в рамках PC Gaming Show. Именно тогда игрокам впервые продемонстрируют геймплей и расскажут подробнее об основных механиках.

Согласно описанию игры, события развернутся в районе Фрихолд внутри огромного мегаполиса, где наёмники сражаются за влияние и ресурсы. Игроков ждут забеги по стенам, использование крюка-кошки, акробатические манёвры и возможность вызывать или захватывать тяжёлых боевых мехов прямо во время матчей.