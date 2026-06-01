1047 Games показала первый трейлер EMPULSE - нового шутера в духе Titanfall

Студия 1047 Games опубликовала дебютный трейлер EMPULSE — своего нового многопользовательского шутера, который многие уже сравнивают с Titanfall благодаря сочетанию паркура, высокой мобильности и управляемых боевых мехов.
Пока ролик длится всего 40 секунд и не содержит полноценного игрового процесса, однако позволяет впервые взглянуть на атмосферу проекта, визуальный стиль и некоторые элементы будущих сражений. В трейлере показаны футуристический мегаполис, динамичные перестрелки и мехи, которые сыграют важную роль в матчах.
Разработчики подтвердили, что EMPULSE получит более детальную презентацию уже 7 июня в рамках PC Gaming Show. Именно тогда игрокам впервые продемонстрируют геймплей и расскажут подробнее об основных механиках.
Согласно описанию игры, события развернутся в районе Фрихолд внутри огромного мегаполиса, где наёмники сражаются за влияние и ресурсы. Игроков ждут забеги по стенам, использование крюка-кошки, акробатические манёвры и возможность вызывать или захватывать тяжёлых боевых мехов прямо во время матчей.
О да, обожаю шутеры из разряда "поподи по пьяной мухе из арбалета ночью стреляя спиной".
Некоторые механики действительно похожи, но "духа" падающих титанов я тут не увидел (
хз- больше похоже на Mirrors edge- только с пушками. Такое же стерильное окружение. Походу разрабы не вкурили, что паркур и мехи- это не "дух" Титанфолла. Пожалуй перепройду сюжетку титанов- спасибо что напомнили