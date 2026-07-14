1047 Games снова сократила сотрудников после неудачного запуска Empulse

Студия 1047 Games провела новую волну увольнений спустя несколько недель после выхода шутера Empulse в раннем доступе Steam. О сокращениях сообщили сами сотрудники компании в LinkedIn.

Точное число уволенных пока неизвестно. Среди тех, кто потерял работу, — бывший ведущий технический звукорежиссер и ассоциированный продюсер. Руководство 1047 Games официально ситуацию пока не прокомментировало.

Empulse вышла в раннем доступе 24 июня и получила в основном положительные отзывы, однако проект не смог привлечь большую аудиторию. Пиковый онлайн игры в Steam составил менее 2900 человек, после чего начал постепенно снижаться.

Не лучшим образом складывается ситуация и у другого проекта студии — Splitgate: Arena Reloaded (бывшая Splitgate 2). По данным Steam, среднесуточный онлайн игры сейчас держится примерно на уровне 250 игроков.

Это уже не первая волна сокращений в 1047 Games. Год назад студия также уволила часть сотрудников, объяснив это необходимостью перераспределить ресурсы для дальнейшего развития своих игр.