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EMPULSE 24.06.2026
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
5.2 17 оценок

1047 Games снова сократила сотрудников после неудачного запуска Empulse

IKarasik IKarasik

Студия 1047 Games провела новую волну увольнений спустя несколько недель после выхода шутера Empulse в раннем доступе Steam. О сокращениях сообщили сами сотрудники компании в LinkedIn.

Точное число уволенных пока неизвестно. Среди тех, кто потерял работу, — бывший ведущий технический звукорежиссер и ассоциированный продюсер. Руководство 1047 Games официально ситуацию пока не прокомментировало.

Empulse вышла в раннем доступе 24 июня и получила в основном положительные отзывы, однако проект не смог привлечь большую аудиторию. Пиковый онлайн игры в Steam составил менее 2900 человек, после чего начал постепенно снижаться.

Не лучшим образом складывается ситуация и у другого проекта студии — Splitgate: Arena Reloaded (бывшая Splitgate 2). По данным Steam, среднесуточный онлайн игры сейчас держится примерно на уровне 250 игроков.

Это уже не первая волна сокращений в 1047 Games. Год назад студия также уволила часть сотрудников, объяснив это необходимостью перераспределить ресурсы для дальнейшего развития своих игр.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Sloor

Ну не получается у вас в сессионки, ну займитесь другим направлением. Чего вы творите.