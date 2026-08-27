1047 Games закрывает разработку Empulse и Splitgate: Arena Reloaded спустя месяцы после релиза

Студия 1047 Games объявила о прекращении активной разработки Empulse и Splitgate: Arena Reloaded. Уже 3 сентября обе игры перейдут с выделенных серверов на соединение между игроками — такое решение позволит сохранить возможность играть в них после окончания поддержки.

Разработчики объяснили, что ни один из проектов не приносит достаточно денег, чтобы покрывать расходы на работу выделенных серверов. При этом полностью отключать игры 1047 Games не собирается: студия переработала сетевую часть, чтобы пользователи могли продолжать играть через P2P-соединение.

Особенно быстро закончилась история Empulse. Шутер вышел в раннем доступе только в конце июня 2026 года, но за это время его пиковый онлайн в Steam составил всего 2860 игроков. На момент публикации в игре находилось около 200 человек.

Перед завершением активной разработки Empulse получит последнюю новую карту, а стоимость игры снизится во всех регионах. Точный размер скидки и подробности финальной карты пока не раскрываются.

Для 1047 Games это также означает смену направления после десяти лет работы над сетевыми сервисными шутерами. Студия заявила, что следующий проект может заметно отличаться от её предыдущих игр, однако команда намерена использовать накопленный опыт в будущих разработках.