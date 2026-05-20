Авторы Splitgate готовят Empulse - новый шутер с мехами, бегом по стенам и геймплеем в духе Titanfall появился в Steam

Студия 1047 Games, известная по серии Splitgate, готовит новый многопользовательский шутер под названием Empulse. Информация о проекте появилась в Steam и внутренних записей в SteamDB, где игра фигурирует как EMPULSE.

Согласно данным Insider Gaming и ряду игровых СМИ, Empulse позиционируется как «духовный наследник» Titanfall 2 и делает ставку на высокую мобильность и вертикальный геймплей. В предварительных материалах упоминаются крюки-кошки, бег по стенам, ускорители движения и классический режим Team Deathmatch.

Главной особенностью проекта называют гигантских мехов, разбросанных по картам. Игроки смогут садиться в боевые машины прямо во время матча — механика заметно напоминает Титанов из Titanfall. По данным журналистов, один из показанных мехов был оснащён пулемётом Гатлинга, разворачиваемым энергетическим щитом и ракетной установкой с перезарядкой.

Ранее глава 1047 Games Иэн Прулкс уже подтверждал, что студия работает над новым movement-shooter проектом, вдохновлённым Titanfall и Call of Duty: Black Ops III. Однако тогда название игры, геймплей и детали проекта официально не раскрывались.

На данный момент Empulse всё ещё находится на стадии пре-альфы. У игры нет официального трейлера, даты релиза или полноценного анонса, однако появление страницы в Steam указывает, что 1047 Games уже начала внутреннее тестирование проекта.

Однако надо отметить что у проекта появились и системные требования на странице самой игры.

Интерес к игре дополнительно подогревается на фоне продолжающегося затишья вокруг серии Titanfall. После отмены нескольких проектов Respawn Entertainment поклонники франшизы активно обсуждают Empulse как одну из немногих современных попыток вернуть быстрые аренные шутеры с паркуром и мехами.