Бег по стенам, крюк-кошка и боевые мехи: EMPULSE выходит в раннем доступе уже 24 июня

Студия 1047 Games объявила дату выхода EMPULSE — нового соревновательного шутера от первого лица, который делает ставку на скорость, вертикальный геймплей и динамичные командные сражения. Игра появится в раннем доступе на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC уже 24 июня по цене 19,99 доллара. Кроме того, PC-версию можно будет бесплатно опробовать с 15 июня в рамках фестиваля Steam Next Fest.

EMPULSE предлагает формат матчей «6 на 6» и переносит игроков на улицы футуристического города Фрихолд. Однако главным оружием здесь станет не только меткость, но и мобильность. Разработчики сделали передвижение центральным элементом игрового процесса: игроки смогут бегать по стенам в разных направлениях, использовать крюк-кошку, совершать высокие прыжки с помощью специальных платформ и менять окружение при помощи P.A.I.N.T.-бомб для получения тактического преимущества.

Еще одной ключевой особенностью станут управляемые мехи, которые появляются прямо во время матчей. Эти боевые машины оснащены тяжелым вооружением, уникальными способностями и огромным запасом прочности. Захват меха способен полностью изменить ход сражения, поэтому борьба за контроль над ними обещает стать одной из главных целей на поле боя.

На фоне множества современных мультиплеерных шутеров EMPULSE выглядит как попытка объединить скоростную акробатику арена-шутеров с элементами масштабных командных боев. Если механики движения действительно окажутся такими глубокими, как обещают авторы, проект может заинтересовать игроков, которым не хватает по-настоящему стремительных сетевых экшенов.