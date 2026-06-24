Эра скорости: состоялся официальный релиз динамичного сетевого шутера EMPULSE в раннем доступе

Американская студия 1047 Games официально объявила о запуске своего нового футуристического экшена EMPULSE в режиме раннего доступа. В честь этого долгожданного события разработчики опубликовали взрывной запускной геймплейный ролик. Полноценный проект от создателей дилогии Splitgate позиционируется как идейный наследник Titanfall с упором на вертикальный геймплей и управление мощными роботами.

Игровой процесс проекта полностью сфокусирован на динамичных командных сражениях в формате 6 на 6 на улицах вертикального мегагорода Фрихолд. Главной геймплейной фишкой сетевых матчей стала механика свободного перемещения с бегом по стенам, использованием крюков-кошек и прыжковых платформ.

Одной из центральных задач для команд является захват и удержание тяжелых боевых мехов, которые периодически появляются прямо в центре карты. На старте раннего доступа в проекте полностью отсутствуют платные микротранзакции, боевые пропуски и внутриигровой магазин косметики. Интерфейс и текстовые субтитры получили официальную языковую поддержку на 16 языках, включая полноценную текстовую локализацию на русский язык.

Сейчас проект вышел одновременно на персональных компьютерах в магазине Steam и на консолях текущего поколения Xbox Series X|S, а версия для PlayStation 5 появится немного позже. Отслеживать этапы разработки, которые по плану продлятся от 7 до 12 месяцев, можно на официальных страницах сообщества.