Компания 1047 Games проводит третью волну сокращений - релиз Empulse не принёс успеха

Студия 1047 Games, известная по шутеру Splitgate, провела очередную волну сокращений. Увольнения начались спустя несколько недель после релиза нового проекта — шутера Empulse, вышедшего в раннем доступе 24 июня. Это уже третья волна увольнений в студии примерно за год.

Информация появилась в LinkedIn — бывшие сотрудники подтвердили, что покидают компанию. Среди уволенных — ассоциированный арт-директор Джонатан Куо, специалист по работе с сообществом Джесси Грифенберг, директор по контролю качества Игорь Криницкий, UI-инженер Яннис Стефан Палачкос и ведущий технический звукорежиссёр. Точное число уволенных неизвестно. В прошлый раз студия сократила 45 человек.

Причина — низкие продажи Empulse. Игра получила 73% положительных отзывов в Steam, но пиковый онлайн составил всего 2860 игроков. Сейчас он держится на уровне 1200–1400 человек. Для сравнения: в 2021 году у Splitgate было 67 тысяч одновременных игроков.

Проблемы начались ещё в прошлом году — тогда студия признала, что Splitgate 2 вышла «слишком рано». Игру переработали и перезапустили как Splitgate: Arena Reloaded, но это не помогло. Сейчас среднесуточный онлайн держится на уровне около 250 человек. В ответ на критику разработчики заявили, что «Steam Charts не измеряют удовольствие от игры».

Несмотря на сокращения, 1047 Games продолжает работу над поддержкой Splitgate: Arena Reloaded. Студия пока не комментирует, повлияет ли выход Empulse на частоту обновлений. По данным Rock Paper Shotgun, вторая волна увольнений затронула 45 человек, а точное число сокращённых в этот раз неизвестно.