Создатели Splitgate признали прошлые ошибки и отказались от агрессивной монетизации в новом шутере EMPULSE

Студия 1047 Games намерена избежать проблем, которые преследовали серию Splitgate, и делает ставку на более традиционный подход в своём новом многопользовательском шутере EMPULSE.

Разработчики открыто признают, что предыдущие проекты не смогли удержать аудиторию на долгой дистанции, несмотря на интересную концепцию. Поэтому при создании EMPULSE команда решила отказаться от ряда спорных решений и сосредоточиться на механиках, которые будут понятны широкой аудитории с первых минут.

В отличие от Splitgate, где ключевой особенностью были порталы, новая игра строится вокруг динамичных сражений, высокой мобильности и управляемых боевых мехов. Авторы вдохновляются классическими аренными шутерами и такими проектами, как Titanfall, делая ставку на вертикальный геймплей, бег по стенам, крюки-кошки и скоростные перестрелки.

Особое внимание в 1047 Games уделяют взаимодействию с сообществом. Студия подчёркивает, что не рассчитывает на мгновенный успех и хочет развивать игру вместе с игроками, постепенно формируя вокруг неё собственную аудиторию и соревновательную сцену.

Одним из самых заметных изменений станет подход к монетизации. На старте раннего доступа EMPULSE не получит внутриигровой магазин и микротранзакции. Вместо условно-бесплатной модели разработчики выбрали платный релиз по цене 19,99 доллара, рассчитывая таким образом вернуть доверие части аудитории после неоднозначной судьбы Splitgate.

По словам представителей студии, главная задача EMPULSE — не стать «Splitgate 3», а предложить самостоятельную игру со своей идентичностью. Для этого команда делает ставку на более простые для освоения механики, быстрый темп матчей и меньшую зависимость от элементов, которые ранее могли отпугнуть новичков.

Ранний доступ к EMPULSE стартует 24 июня. Для 1047 Games проект может стать важнейшей проверкой после нескольких неудачных попыток закрепиться на рынке соревновательных онлайн-шутеров.